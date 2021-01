Aantal coronabesmettingen in Duitsland lager dan dag eerder

In Duitsland zijn in het afgelopen etmaal iets minder doden geteld als gevolg van het coronavirus en zijn er flink minder besmettingen geregistreerd. Zaterdag rapporteerde het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, 1083 nieuwe coronadoden, tegen 1188 een dag eerder.

Donderdag liep het dodental met 1070 op. In totaal zijn in Duitsland nu 39.878 personen overleden aan de gevolgen van de ziekte Covid-19.

Het RKI meldde vrijdagochtend 24.684 nieuwe besmettingsgevallen in de laatste 24 uur. Dat is flink minder dan een dag eerder toen 31.848 besmettingen werden gemeld. Tot nu toe zijn er in Duitsland ruim 1.891.000 coronabesmettingen vastgesteld.