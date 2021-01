Maarten van der Weijden doet triatlon in eigen huis

Maarten van der Weijden begint zaterdagmorgen 08.00 uur met een triatlon in eigen huis. Met deze actie wil de olympisch kampioen open water tijdens de Spelen van 2008 in Peking geld inzamelen om kanker te bestrijden.

Van der Weijden, die in 2019 nog voor het goede doel de Elfstedentocht zwemmend aflegde, heeft naast zijn huis een zwembad staan waarin een machine een flinke waterstroom opwekt, een zogenoemd ‘stromingsbad’. Daarin legt Van der Weijden 3,8 kilometer tegen de stroming in af. Vervolgens gaat hij op een hometrainer 180 kilometer fietsen en doet hij het afsluitende onderdeel van 42 kilometer op de loopband.

‘Het is nog steeds nodig”, zei Van der Weijden in november vorig jaar al over het doel van zijn actie. ‘In Nederland krijgen 100.000 mensen per jaar kanker en sterven er 40.000 mensen aan deze ziekte.’

De coronacrisis zorgde ervoor dat de Maarten van der Weijden Foundation weinig donaties kreeg. De grote evenementen waarmee de stichting gelden wilde inzamelen kwamen te vervallen. Bovendien ging zijn trainingsplek, het zwembad in Oosterhout, voor lange tijd dicht. Hierdoor werden hardlopen en fietsen voor de zwemmer de manier om zijn lichaam in conditie te houden. Van der Weijden kreeg onlangs een stromingszwembad te leen om alsnog te kunnen blijven zwemmen.

De thuistriatlon is van begin tot einde te volgen via een livestream op de website www.mvdwfoundation.nl. Tussen 17.00 en 17.30 uur verwacht Van der Weijden klaar te zijn.