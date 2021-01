Kim heeft weinig vertrouwen in Biden

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un noemde vrijdag de Verenigde Staten de ‘grootste vijand”. Hij verwacht niet dat de vijandige politiek tegenover Noord-Korea verandert met Joe Biden als president in het Witte Huis.

Op een partijcongres in de hoofdstad Pyongyang zei de Noord-Koreaanse leider dat de de buitenlandse politiek van zijn land erop gericht is de houding van de VS te temperen. ‘Ze zijn onze grootste vijand en het belangrijkste obstakel voor onze ontwikkeling”, zei hij volgens staatspersbureau KCNA.

Kim zei ook aan onderzoek voor de ontwikkeling van geavanceerde militaire uitrusting te willen doen en het nucleaire arsenaal van het land verder te willen uitbreiden.

Het regime van Kim onderhandelde met de regering van president Donald Trump over het ontmantelen van het Noord-Koreaanse kernprogramma. Die onderhandelingen lijken echter muurvast te zitten sinds een internationale top in Hanoi in 2019 eindigde zonder doorbraak. Aanstaand Amerikaans president Biden noemde Kim eerder een ‘misdadiger”.