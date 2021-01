FVD stelt manifestatie in Volendam uit

Forum voor Democratie heeft besloten een manifestatie die zou worden gehouden in Volendam, uit te stellen. De gemeente Edam-Volendam zag het evenement niet zitten omdat door het grote aantal bezoekers de veiligheid niet kon worden gegarandeerd, meldt de partij in een verklaring.

Het besluit is volgens FVD ‘in goed overleg’ genomen. De gemeente ‘heeft aangegeven het grondwettelijk recht om een politieke manifestatie te organiseren als een groot democratisch goed te zien”, aldus de partij.

Het door interne twisten flink uitgedunde FVD was van plan in Volendam de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart openen. Ook had partijleider Thierry Baudet willen demonstreren tegen de volgens hem ‘absurde’ coronamaatregelen.