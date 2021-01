Biden laat afzetting Trump aan Congres

De aankomende Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag dat hij lange tijd president Trump ongeschikt vond voor zijn ambt, maar dat het nu aan het Amerikaanse parlement is of ze een poging willen doen om hem af te zetten.

Biden reageerde vrijdag op de bestorming van het Capitool door aanhangers van Trump, maar onthield zich van een oordeel over de vraag of Trump de kleine twee weken die hij nog te gaan heeft, ook moet uitzitten. Democratische partijgenoten in het Huis van Afgevaardigden bereiden een afzettingsprocedure voor.

‘Wat het Congres beslist, is aan hen”, zei Biden, die eraan toevoegde dat hij zich vooral bezighoudt met het versnellen van het vaccinatieproces en herstel van de economie.