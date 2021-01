Vijftien bestormers van Capitool aangeklaagd

Vijftien mensen worden aangeklaagd voor hun aandeel in de bestorming van het Capitool in Washington, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag laten weten. Het gaat onder anderen om een man die ervan wordt verdacht een zelfgemaakte bom te hebben geplaatst in de buurt van het parlement en een man die inbrak in de kantoren van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

De man in de kamer van Pelosi werd vrijdag aangehouden in zijn woonplaats in de staat Arkansas. Een foto waarop hij met zijn benen op het bureau van Pelosi zat, werd woensdag veel gedeeld. De man wordt er onder meer van beschuldigd zich met geweld toegang te hebben verschaft tot verboden terrein en diefstal van publiek bezit.

Een woordvoerder van Pelosi zei vrijdag dat er een laptop was gestolen uit haar kamer, al is niet duidelijk of de man uit Arkansas daar verantwoordelijk voor is. Ook een Democratische senator meldde diefstal van zijn laptop.