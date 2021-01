Pelosi wil voorkomen dat Trump atoomaanval inzet

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft met de hoogste militair in de VS gesproken over voorzorgsmaatregelen tegen president Donald Trump. Die moeten voorkomen dat Trump vijandelijkheden begint of met toegang tot de nucleaire codes een atoomaanval inzet in de kleine twee weken dat hij nog aan de macht is.

In een brief aan collega's schreef Pelosi vrijdag dat ze met generaal Mark Milley besprak wat voor maatregelen er zijn om president Trump in toom te houden. Een woordvoerder van Milley bevestigde dat Pelosi de generaal gebeld heeft en dat Milley haar vragen over de procedure voor nucleaire bevelvoering heeft beantwoord.

Pelosi waarschuwde haar collega's vrijdag voor het gevaar van deze "losgeslagen president". Ze riep op er alles aan te doen om het Amerikaanse volk te beschermen "tegen zijn onevenwichtige aanval op ons land en onze democratie". De Democrate noemde Trump eerder al een "enorm gevaarlijk persoon die een gewapende opstand tegen ons land heeft aangewakkerd".

Afzettingsprocedure

De Democraten werken al aan plannen om Trump uit zijn ambt te zetten vanwege de bestorming van het Amerikaanse parlement door zijn aanhangers. Volgende week kan het Huis van Afgevaardigden zich hier al over uitspreken, waarna de Senaat het laatste woord heeft.

Maar met een beroep op het 25e amendement uit de Amerikaanse grondwet kunnen vicepresident Mike Pence en kabinetsleden Trump uit zijn functie zetten als zij oordelen dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren. Pelosi zei dat ze nog niet van Pence had gehoord of hij dit ook van plan is. "We hopen snel een bevestigend antwoord van hem te krijgen."

Op 20 januari verdwijnt Trump sowieso uit het Witte Huis, wanneer Joe Biden beëdigd wordt als nieuwe president van de Verenigde Staten.