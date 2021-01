Rutte: ondanks vaccinaties toch coronamaatregelen blijven volgen

Premier Mark Rutte waarschuwt dat het van ‘het grootste belang is’ dat iedereen zich de komende tijd aan de coronamaatregelen blijft houden, ondanks dat er nu wordt gevaccineerd tegen het virus. Ook mensen die al ingeënt zijn moeten dat volgens hem doen. ‘Dat deze week is begonnen met vaccineren, is een heuglijk moment. Want elke Nederlander die beschermd is tegen het virus, is een stap vooruit.’