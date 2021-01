Eerste ziekenhuizen ronden vaccineren zorgpersoneel af

Volgens een woordvoerder van het MCL zijn er de afgelopen twee dagen ongeveer vierhonderd medewerkers uit Leeuwarden ingeënt. ‘Het overschot aan vaccins is inmiddels teruggestuurd naar het UMC Groningen, waar het opnieuw gedistribueerd wordt over de regio.’ Daar is spoed bij geboden, want ontdooid vaccin is maximaal vijf dagen houdbaar. ‘We willen geen druppel verspillen.’

Ook het Laurentius Ziekenhuis uit Roermond zegt vrijdag klaar te zijn. Een woordvoerder verwacht dat het er rond 18.15 uur op zit. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zijn er meerdere ziekenhuizen die vrijdag hun voorlopig laatste prik zetten. Welke dat zijn wist het LNAZ niet te zeggen.

Woensdagochtend ging de eerste lading van 33.000 vaccins vanuit het landelijk distributiepunt in Oss de deur uit richting tientallen ziekenhuizen in Nederland. Deze doses zijn bestemd voor ongeveer 40.000 medewerkers in de acute Covid-zorg, verwacht het LNAZ. Daaronder vallen onder anderen medewerkers op de ic-afdelingen en ambulancepersoneel.