Rutte ziet bijzondere rol voor Nederland in betrekkingen met VS

Premier Mark Rutte ziet een bijzondere rol weggelegd voor Nederland in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, nu het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten.

‘We zien allemaal uit naar de inauguratie van de nieuwe president”, zei Rutte over de aanstaande beëdiging van Joe Biden op 20 januari. ‘Nederland en de Verenigde Staten zijn hechte bondgenoten. Zeker met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU wacht ons een bijzondere rol als wellicht het meest trans-Atlantische land van de EU.’

Rutte ging ook nog in op de bestorming van het Amerikaanse Congres eerder deze week. ‘Het is ontzettend belangrijk dat parlementariërs altijd veilig en onafhankelijk hun werk kunnen doen. Dit had dus niet mogen gebeuren”, aldus de premier.

‘Gelukkig blijkt het democratisch proces in de Verenigde Staten onstuitbaar, en is zowel de uitslag als daarmee de overwinning van Joe Biden bevestigd”, constateert Rutte.