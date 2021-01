Fastfoodketen Burger King krijgt na ruim 20 jaar nieuw logo

Hamburgerketen Burger King krijgt een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het is voor het eerst in meer dan twintig jaar dat het Amerikaanse fastfoodbedrijf zijn logo verandert.

De blauwe krul om het oude logo van Burger King gaat verdwijnen. Het bestaande ontwerp was sinds 1999 in gebruik. Naast een nieuw en minimalistisch logo krijgt Burger King volledig nieuwe verpakkingen, menukaarten, uniformen voor medewerkers en worden restaurants heringericht in een andere stijl. Volgens de fastfoodketen komt de nieuwe visuele identiteit ‘voort uit de ambitie van het merk om het gehele assortiment aan te bieden zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen”.

Burger King Nederland start deze maand met het aanpassen van het logo en het gebruik van de nieuwe stijl. In ons land telt Burger King zeventig locaties, wereldwijd zijn er meer dan 18.800 vestigingen van de fastfoodketen, die in 1954 werd opgericht.