De Jonge: kwetsbaren sneller ingeënt dankzij extra Pfizer-vaccins

Zorgminister Hugo de Jonge noemt het ‘heel goed nieuws’ dat de Europese Unie haar bestelling van coronavaccins bij Pfizer/BioNTech heeft verdubbeld tot 600 miljoen stuks. ‘Dat betekent dat we eerder al en veel sneller onze meest kwetsbare doelgroep kunnen gaan vaccineren”, zegt hij.

Onzeker is nog wel wanneer de extra vaccins precies naar Nederland komen. ‘We zullen met Pfizer in gesprek moeten en met de Europese Commissie over wanneer en hoeveel precies in welke kwartalen, maar dit is heel goed nieuws”, aldus De Jonge vrijdag na de ministerraad.