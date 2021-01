Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt weer

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is voor de derde dag op rij gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2636 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 120 minder dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sinds dinsdag is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen met 246 gedaald. Het aantal lijkt licht over de top te zijn, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) eerder al.

Vooral op de verpleegafdelingen daalt het aantal opgenomen patiënten. Daar liggen momenteel 1936 coronapatiënten, een afname van 116 ten opzichte van donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 704 naar 700.