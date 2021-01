Belgische huisartsen bijgedraaid over coronavaccins

Belgische huisartsen en specialisten zijn bijgedraaid over coronavaccins. Van duizend ondervraagde artsen zegt 91 procent zichzelf te laten vaccineren zodra het mogelijk is en zal 97 procent patiënten aanraden dat te doen. Eind september nog zei 37 procent zich niet te laten vaccineren tegen het longvirus en slechts 68 procent zou een prik aanbevelen aan patiënten.

De aanvankelijke terughoudendheid bij de artsen werd toegeschreven aan een gebrek aan informatie over het nut en de veiligheid van coronavaccins. De resultaten van de eerste enquête werden in de Artsenkrant gepubliceerd voordat de farmaceutische bedrijven Pfizer en Moderna tussentijdse positieve resultaten met hun vaccins bekendmaakten. Het nieuwe onderzoek, door het academische forum Medische Wereld, vond plaats tussen 14 december en 7 januari.

Nog altijd zegt 47 procent van de ondervraagde artsen en specialisten niet te weten hoe de verschillende Covid-19-vaccins werken. Volgens Medische Wereld is dat ‘alarmerend’ omdat de Belgische artsen de toepassing en werking van de vaccins moeten toelichten en toedienen aan hun patiënten. ‘Een dringende bijscholing is nodig.’

Inmiddels zijn twee vaccins, van Pfizer/BioNTech en Moderna, goedgekeurd voor de Europese markt en is de Belgische vaccinatiecampagne van start gegaan. Op die campagne hebben de artsen al langer kritiek. In België krijgen eerst de bewoners van verpleegtehuizen een prik, maar de artsen pleiten voor prioriteit voor het zorgpersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra en voor huisartsen.