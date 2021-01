Bijna 8200 nieuwe coronagevallen, iets meer dan gemiddeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8169 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is minder dan de ruim 9700 positieve tests die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag had gemeld, maar ligt wel boven het gemiddelde van de afgelopen week, toen er per dag ongeveer 7700 bevestigde besmettingen bijkwamen.

In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 54.000 mensen positief getest, tegenover ruim 61.000 in de week ervoor en bijna 80.000 nog een week eerder.