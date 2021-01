WhatsApp en Facebook delen meer informatie, maar niet in Europa

Amerikaanse media schrijven veelvuldig over de nauwere band tussen Facebook en WhatsApp en die berichten werden op Facebook en Twitter gedeeld toen ook gebruikers in Nederland een melding kregen dat ze nieuwe voorwaarden moeten accepteren.

Die nieuwe voorwaarden richten zich voor Europa vooral op nieuwe winkeldiensten via de chatapp. Zo wordt daarin uitgelegd hoe transactiegegevens door WhatsApp worden opgeslagen.

Bits of Freedom

Internetprivacy-organisatie Bits of Freedom snapt de onrust, maar zegt ook te begrijpen dat er op het vlak van privacy niets verandert. ‘Maar dat wil niet zeggen dat bij WhatsApp je privacy gewaarborgd is. Als mensen zich in algemene zin zorgen maken om hun onlineprivacy, dan is het stoppen met diensten van Facebook en WhatsApp een goede eerste stap”, geeft een woordvoerder van Bits of Freedom aan. ‘Diensten als Signal en Telegram zijn wat dat betreft veel veiliger.’

Door de ophef in de media en een online-aanbeveling van Tesla-topman Elon Musk krijgt Signal inmiddels veel nieuwe aanmeldingen. De dienst liet via Twitter al weten dat mensen die de app willen gebruiken daardoor mogelijk wat langer moeten wachten op een verificatiecode. Ook de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden prijst Signal al jaren aan.