Burgemeester: Londen staat op het punt van crisis

De situatie in Londen door het coronavirus is dusdanig ernstig dat Britse hoofdstad op ‘het punt van een crisis’ verkeert. Burgemeester Sadiq Khan heeft vrijdag een ‘grootschalige calamiteit’ afgekondigd, een term die eerder gebruikt werd tijdens de dodelijke brand in de Grenfelltoren in 2017 en tijdens de terreuraanvallen op de Westminster Bridge en de London Bridge in datzelfde jaar.