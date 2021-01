Personeel fabriek Pfizer-vaccins in België krijgt versneld prik

Het personeel van de fabriek waar het Pfizer-vaccin tegen Covid-19 wordt geproduceerd, in het Belgische Puurs, wordt vanaf volgende week gevaccineerd. Het farmaceutische bedrijf doet dat om de productie niet in gevaar te brengen. De fabriek in Puurs is de enige productiesite van het Pfizer-vaccin in Europa. Er werken ruim 3000 mensen.