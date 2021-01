Brussel: EU-land mag niet op eigen houtje extra vaccins inslaan

Von der Leyen reageerde op de kritiek op Duitsland, dat zegt zelf nog eens tientallen miljoenen doses te hebben gekocht van twee vaccins van Duitse makelij. Al wil haar commissie zich verder niet over de Duitse solo-actie uitspreken. Het is onduidelijk of die van de baan is nu de commissie heeft bekendgemaakt haar bestelling bij de Duits-Amerikaanse combinatie BioNTech-Pfizer te verdubbelen.

De EU-landen hebben afgesproken dat de Europese Commissie namens hen met vaccinfabrikanten onderhandelt, om sterker te staan in de onderhandelingen en te voorkomen dat lidstaten wedijveren en misschien achter het net vissen. De gezamenlijk bestelde vaccins worden eerlijk verdeeld over de lidstaten die daar belangstelling voor hebben.

30 miljoen doses

Maar Duitsland heeft naar eigen zeggen daarbovenop 30 miljoen doses aangeschaft van het vaccin van BioNTech-Pfizer, het eerste dat EU-landen mogen gebruiken. Ook bij CureVac zou het grootste en rijkste land van de EU een extra order hebben geplaatst. De Vlaamse regering wilde ook bijbestellen maar dat is volgens minister-president Jan Jambon niet gelukt.

De gezamenlijke Europese inkoop kwam al niet zonder slag of stoot tot stand. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië wilden aanvankelijk met hun vieren de onderhandelingen in. Pas na scherpe kritiek uit Brussel schoven ze hun ‘vaccinalliantie’ aan de kant en lieten ze het aan de commissie over.

Overeengekomen

‘We zijn allemaal overeengekomen, juridisch bindend, dat er geen parallelle onderhandelingen zullen zijn en geen parallelle contracten”, aldus Von der Leyen. ‘We werken allemaal samen.’

Duitsland en andere landen hebben zich ook als gegadigde gemeld voor de vaccins waarop andere lidstaten recht hebben, maar waarvoor ze bedanken.