‘Britten keuren gebruik Moderna mogelijk vrijdag nog goed’

Het Verenigd Koninkrijk heeft 7 miljoen doses van het Amerikaanse Moderna-vaccin besteld. Maar mogelijk worden die pas later geleverd. EU-landen verwachten hun eerste doses volgende week te ontvangen.

Ondanks dat de vaccinatiecampagne in Groot-Brittannië al een maand bezig is, grijpt het coronavirus daar nog altijd snel om zich heen. Woensdag rapporteerde het land voor het eerst sinds april weer meer dan 1000 coronadoden in 24 uur tijd. Ook werd die dag een recordaantal van 62.322 nieuwe besmettingen gemeld, mede te wijten aan de meer besmettelijke ‘Britse’ variant van het virus. Reizigers moeten een negatieve test laten zien als ze het land in willen.