Britse toezichthouder onderzoekt Google vanwege aanpassing Chrome

De Britse mededingingswaakhond CMA gaat Google onderzoeken vanwege plannen om het volgen van gebruikers van zijn webbrowser Chrome moeilijker te maken. Volgens de toezichthouder zouden die plannen, die al begin vorig jaar werden aangekondigd, adverteerders de mogelijkheid om gerichte reclame aan te bieden ondermijnen. Daarmee zou het voor andere bedrijven moeilijker worden om met Google, dat zelf een grote speler is op het gebied van webreclame, te concurreren.

Google wil een zogeheten ‘privacy sandbox’ inbouwen in Chrome, de meestgebruikte browser wereldwijd. Daardoor zouden cookies van andere bedrijven niet meer goed werken. De stap van Google zou pas volgend jaar volledig van kracht worden. Uitgevers en bedrijven die technieken leveren voor online adverteren hebben in november bij de CMA geklaagd dat ze dan geen informatie over webgebruikers kunnen vergaren. Ze zijn bang dat ze daarom tot 75 procent van hun omzet verliezen.

De plannen van Google volgen nadat Apple het gebruik van de cookies in zijn Safari-browser al onmogelijk had gemaakt. Ook Firefox richt zich nadrukkelijk op privacy. Google kreeg de nodige kritiek omdat het twee jaar nam om de plannen in te voeren. Critici wezen erop dat Google zelf ook veel te winnen heeft bij werkende cookies en het volgen van gebruikers.

Detailniveau

Door middel van tracking cookies worden internetgebruikers soms op detailniveau gevolgd. Daarmee kunnen adverteerders hen dan zeer specifieke reclames aanbieden.

Het onderzoek naar Google is een van de eerste van de CMA sinds de brexit. Voorheen liepen onderzoeken naar mededingingszaken via de Europese Commissie. Die heeft Google de afgelopen jaren ook al herhaaldelijk aangepakt vanwege misbruik van zijn machtspositie.