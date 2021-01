Verkouden kind is niet welkom op noodopvang scholen Breda

Snotterige kinderen kunnen voorlopig niet naar de noodopvang van katholieke scholen in Breda. Ze zijn niet welkom vanwege de nieuwe ‘Britse variant’ van het coronavirus, die onder meer is uitgebroken rond een basisschool in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek. Scholenkoepel INOS zegt ‘in het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders’ te handelen omdat ‘noch de overheid, noch het RIVM heeft besloten om de bestaande maatregelen aan te scherpen”.

Onder INOS vallen enkele tientallen katholieke basisscholen, een school voor voortgezet speciaal onderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs.

Omroep Brabant heeft een brief van de scholenkoepel aan de ouders van leerlingen in handen gekregen. In die brief staat onder meer dat ouders het verzoek krijgen om hun kind op te halen wanneer het kind met verkoudheidsklachten op school komt.

Alle scholen in Nederland zijn sinds 16 december dicht. Dit duurt in elk geval nog tot en met 17 januari, maar wordt mogelijk verlengd. De scholen moeten wel noodopvang bieden voor kinderen van ouders met cruciale beroepen, leerlingen die op het punt staan examen te doen en leerlingen in een kwetsbare positie.