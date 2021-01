‘Amsterdams plan over coffeeshops slecht voor leefbaarheid stad’

Toeristen zullen naar Amsterdam blijven komen, ook als ze uit de coffeeshops in de hoofdstad worden geweerd. Dat zegt Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten, de branchevereniging van coffeeshophouders. Het plan van burgemeester Femke Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie om alleen inwoners van Nederland in de coffeeshops toe te laten zal volgens de vereniging juist negatief uitpakken voor de leefbaarheid van de stad.

De vraag naar softdrugs proberen in te perken door het aanbod weg te nemen, werkt volgens Helms de illegale markt in de hand. ‘Wat de makers van dit plan niet beseffen is dat cannabis wereldwijd een populair genotsmiddel is”, zegt Helms. ‘Mensen willen hun jointje roken. Als dat niet in een coffeeshop kan, dan kopen ze het wel op straat.’

Als voorbeeld hoe snel straatdealers een gat in de markt opvullen, noemt Helms de lange rijen voor coffeeshops tijdens de eerste lockdown in maart. ‘Iedereen wilde voor de komende tijd nog wat wiet inslaan. Straatdealers zagen toen al hun kans schoon en stonden als het ware hun menu’s uit te delen in de rijen. Zij zullen nu ook zeker op dit plan inspringen”, aldus Helms.

Keurmerk

Het plan stelt ook een keurmerk voor coffeeshops voor, dat de cannabismarkt minder kwetsbaar moet maken voor georganiseerde criminaliteit. Coffeeshops kunnen dan bijvoorbeeld een grotere voorraad cannabis in huis hebben, waardoor koeriers - die vaak doelwit zijn van berovingen - niet meerdere keren per dag hoeven aan te vullen. Met deze aanpak kan volgens Halsema geleidelijk toegewerkt worden naar het landelijk reguleren van de zogenoemde ‘achterdeur’ van coffeeshops.

Voor zo’n transparante en gereguleerde markt strijdt de Bond van Cannabis Detaillisten al jaren. ‘Maar tussen deze voorstellen is totaal geen verband. Een transparantere markt is goed, maar tegelijkertijd is dit plan enorm nadelig voor de leefbaarheid in de binnenstad. Dat is geen goede uitruil”, zegt Helms.