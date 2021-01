De Jonge: vaccinatieschema kan steeds worden aangepast

Het vaccinatieschema dat het kabinet heeft vastgesteld kan steeds worden aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn bij de goedkeuring of levering van coronavaccins. Zorgminister Hugo de Jonge zegt vrijdag dat de strategie die is vastgesteld afhankelijk is van veel factoren en dat de informatie die hij daarover binnenkrijgt, bijna dagelijks wisselt. ‘Niettemin willen we in al die onduidelijkheid toch iets van houvast creëren over wanneer en welke groep en welke volgorde.’