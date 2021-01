Derde stad Australië op slot om Britse coronavirusvariant

De Australische miljoenenstad Brisbane gaat in lockdown. De autoriteiten grijpen in nadat een schoonmaker besmet raakte met de zogenoemde Britse coronavirusvariant, die extra besmettelijk zou zijn. De besmette persoon werkt bij een hotel waar mensen in quarantaine zitten.

‘Als we de verspreiding van deze besmettelijke virusstam, deze Britse stam, willen stoppen, moeten we direct optreden”, zei premier Annastacia Palaszczuk van de deelstaat Queensland. De ruim 2 miljoen inwoners van het gebied Greater Brisbane krijgen vanaf vrijdagavond te maken met een lockdown van drie dagen. Mensen moeten dan een geldige reden hebben om van huis te gaan.

De aankondiging leidde direct tot lange rijen bij winkels in de derde stad van het land. De autoriteiten benadrukken dat hamsteren onnodig is omdat supermarkten en andere essentiële bedrijven niet hoeven te sluiten. Ook mogen mensen hun huis nog verlaten om levensmiddelen te kopen. Ze moeten wel mondkapjes dragen in de openbare ruimte.

Nieuwe maatregelen

Ook de landelijke regering neemt nieuwe maatregelen om de virusvariant buiten de deur te houden. Reizigers die naar het land willen reizen, moeten kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest op het virus. Australië voerde vorig jaar al een inreisverbod in voor veel reizigers. Inwoners komen het land nog wel in, maar moeten dan verplicht in quarantaine in een hotel.

Het circa 25 miljoen inwoners tellende Australië heeft sinds het begin van de pandemie melding gemaakt van ruim 28.000 coronabesmettingen. Ook overleden ongeveer 900 coronapatiënten. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de nieuwe virusvariant daar wordt vastgesteld bij iemand die niet in quarantaine zit.

‘Ik weet dat sommige mensen in Brisbane zich vandaag de vraag zullen stellen: ‘waarom is dit noodzakelijk? Het is maar één besmetting’”, reageerde de Australische minister-president Scott Morrison. ‘Maar dit is geen normaal geval. Dit is een heel speciaal geval en daardoor zijn we genoodzaakt om voor een heel andere aanpak te kiezen.’