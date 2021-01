Ruim 200 Congresleden willen Trump weg hebben

De roep om het vertrek van Trump volgt op de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers tijdens de vaststelling van de verkiezingsuitslag woensdag. Het Congres wordt gevormd door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden en telt in totaal 535 leden.

Sommige politici willen dat een nieuwe impeachmentprocedure wordt gestart of dat het 25e amendement wordt gebruikt om de president te laten aftreden. De vicepresident en kabinetsleden kunnen via dat amendement besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Een Republikein is voor zover bekend daar ook voorstander van: Adam Kinzinger van het Huis van Afgevaardigden.

Impeachmentprocedure

De Democratische leiders Nancy Pelosi en Chuck Schumer hebben in een verklaring laten weten een impeachmentprocedure te willen starten als vicepresident Mike Pence en de rest van de regering geen stappen ondernemen tegen Trump.

Trump moet op 20 januari hoe dan ook het Witte Huis verlaten na de verloren presidentsverkiezingen van november. Op die dag wordt zijn opvolger Joe Biden beëdigd. Trump heeft al aangegeven dat hij zijn ‘volledige medewerking’ zal verlenen aan de machtsoverdracht.