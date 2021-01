‘Nieuwe instructies voor diplomaten VS na bestorming Capitool’

Amerikaanse diplomaten hebben nieuwe instructies gekregen over hoe ze moeten reageren op de internationale bezorgdheid rond de bestorming van het Capitool. Die ongeregeldheden in het parlementsgebouw in Washington hebben ook buiten de Verenigde Staten geleid tot geschokte reacties.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt diplomaten volgens Amerikaanse media om duidelijk te maken dat de Democraat Joe Biden op 20 januari gewoon zal aantreden als president. Ook wordt in nieuwe richtlijnen uitgelegd hoe gereageerd kan worden als bijvoorbeeld wordt gevraagd of de Amerikaanse democratie in gevaar is.

Zo zou het ministerie optekenen dat de gebeurtenissen van woensdag ‘laten zien dat burgers in een democratisch land zich op een goede of een slechte manier kunnen uitdrukken”. Ook zou in de memo een aantal Twitterberichten onder de aandacht worden gebracht van president Donald Trump, aankomend president Biden en vicepresident Mike Pence.

Wereldleiders

De bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers, is scherp veroordeeld door wereldleiders. De Nederlandse premier Mark Rutte riep Trump in een Engelstalig Twitterbericht op zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Hij sprak over ‘afgrijselijke beelden’ uit de Amerikaanse hoofdstad.

Amerikaanse diplomaten vrezen volgens CNN dat de rellen in Washington gevolgen heeft voor de geloofwaardigheid van hun land. ‘Ik heb het gevoel dat dit ons werk nog moeilijker maakt, omdat we ook democratische waarden moeten promoten in het buitenland”, zegt een anonieme diplomaat tegen de nieuwszender. ‘We komen hierdoor eerlijk gezegd hypocriet over.’