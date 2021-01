Brandwondencentra: minder patiënten opgenomen deze jaarwisseling

Het aantal mensen dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in een van de drie brandwondencentra is afgelopen jaarwisseling bijna gehalveerd. Waar het in 2019 nog om achttien patiënten ging, waren dat er afgelopen jaarwisseling nog maar tien. De Nederlandse Brandwonden Stichting vindt nu dat een algeheel vuurwerkverbod moet worden voortgezet.

Acht van de tien opgenomen patiënten betroffen mannen, en zeven zijn onder de 18 jaar. De meeste brandwonden zijn in het gezicht of op de handen en veroorzaakt door cobra’s, nitraten, vuurpijlen en vuurtollen.

Plastisch chirurg Paul van Zuijlen van Brandwondencentrum Beverwijk vertelt dat de gevolgen van het ongeval vaak groot zijn. ‘Elk jaar hebben we meerdere zeer ernstige letsels, zoals handamputaties, vaak bij nog jonge kinderen. Dit jaar was dat er bij ons nog ‘maar’ één. Het is triest dat een klein onbesuisd moment in iemands jeugd diegene voor de rest van zijn leven kan verminken. Als volwassen maatschappij moeten we dat proberen te stoppen.’

Ernstig letsel

Ook zogenoemd categorie-1 vuurwerk zorgt voor, veelal ernstig, letsel. Tientallen patiënten zijn in december en begin januari binnengekomen met brandwonden door bijvoorbeeld sterretjes en grondbloemen, aldus de stichting. Traumachirurg Kees van der Vlies van Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis: ‘Ouders zien categorie-1 vuurwerk vaak als onschuldig vuurwerk en zijn zich niet bewust van de gevaren. Helaas zien we elk jaar jonge kinderen binnenkomen met ernstige brandwonden doordat dit vuurwerk in de kraag van de jas of in de schoen is beland.’’

Naast vuurwerk zorgen het schieten van carbid, het gebruik van brandbare vloeistoffen in gourmetstellen en sfeerhaarden en hete vloeistoffen zoals hete thee voor een grote toename van brandwondenslachtoffers rond de feestdagen. Van Zuijlen: ‘Omdat de routine tijdens de feestdagen anders is, is de kans op een brandwondenongeval vergroot.’

Duidelijke afname

Met dank aan het vuurwerkverbod was er dit jaar wel een duidelijke afname in het aantal ernstige patiënten, aldus Van der Vlies. ‘De doelstelling van het verbod was om minder mensen in het ziekenhuis te krijgen tijdens de jaarwisseling om de zorg te ontlasten. Het is goed om te zien dat dit ook daadwerkelijk gelukt is.’’

Directeur Nederlandse Brandwonden Stichting Rob Baardse vindt wel dat er een alternatief moet worden geboden. ‘Laat vuurwerk op een veilige en via een vergunningstelsel georganiseerde wijze afsteken door vuurwerkverenigingen, waarbij door de pyrotechnische branche getrainde burgers zich kunnen aansluiten”, stelt Baardse voor.