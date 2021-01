Banken zetten honderden geldstortautomaten uit vanwege plofkraken

Banken zetten per direct alle ruim vijfhonderd geldstortautomaten uit waarbij gebruik wordt gemaakt van een sealbag. Dat hebben ze op advies van de politie besloten na een nieuwe vorm van een plofkraak eerder deze week op zo’n automaat, waar ondernemers contant geld verpakt in speciale zakken kunnen storten.

Bij de nieuwe plofkraakvariant kunnen er niet ontplofte explosieven achterblijven met risico’s op persoonlijke ongelukken bij gebruikers, medewerkers en passanten, verklaart de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Ondernemers die nog geld willen storten, worden vanaf nu doorverwezen naar de geldstortautomaten die over het algemeen in bankkantoren zelf staan. Daar kunnen losse muntjes en biljetten in worden gestopt. Naar schatting zijn het er opgeteld meer dan duizend.