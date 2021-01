‘Pence ziet inzetten ‘25th amendment’ niet zitten’

Vicepresident Mike Pence voelt er niets voor president Donald Trump uit zijn functie te ontheffen door het ‘25th amendment’ in te zetten, meldden twee van zijn adviseurs aan Business Insider.

De Democratische congresleiders Chuck Schumer en Nancy Pelosi willen dat Pence en de rest van het kabinet president Donald Trump dwingen af te treden door middel van het 25e amendement. De vicepresident en kabinetsleden kunnen daarmee besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Ze moeten dan een schriftelijke verklaring naar de leiders van het Congres sturen. Pence zou dan de waarnemend president worden.

Pence zou daar niet aan willen om verdere onrust in het land en verdeeldheid in het Congres te voorkomen, aldus Business Insider. Ook zou de vicepresident vrezen voor zijn ambities om in 2024 namens de Republikeinen een gooi te doen naar het presidentschap.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden zouden al bezig zijn met het opstarten van een afzettingsprocedure. Ook Pelosi steunt dit initiatief. Schumer en Pelosi waren belangrijke krachten achter de eerdere impeachment van Trump. Die kwam uiteindelijk niet door de Senaat.

Pence zat woensdag de sessie van het Congres voor waarin de verkiezingswinst van Biden officieel werd bekrachtigd toen aanhangers van president Trump het Capitool bestormden. De Republikein had Pence publiekelijk opgeroepen de bekrachtiging te saboteren, maar daar ging hij niet in mee.