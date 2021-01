‘Pence wil inauguratie Biden bijwonen’

Pence zat woensdag de sessie van het Congres voor waarin de verkiezingswinst van Biden officieel werd bekrachtigd toen aanhangers van president Trump het Capitool bestormden.

De president had Pence publiekelijk opgeroepen de bekrachtiging te saboteren, en ging er daarbij van uit dat de vicepresident niet enkel een ceremoniële rol vervult bij de vaststelling van de uitslagen in het Congres. De secondant van de president, die hem gedurende zijn ambtstermijn niet bekritiseerde en diens beleid vrijwel altijd steunde, ging daar echter niet in mee.

Verkiezingsuitslag

Volgens drie bronnen dicht bij Pence werd zijn keuze om aanwezig te zijn bij het inzweren van Biden een stuk minder lastig door de kritiek van Trump voor en na de formalisering van de verkiezingsuitslag, aldus Politico.

Volgens de perschef van Pence, Devin O’Malley, heeft de vicepresident nog geen uitnodiging ontvangen voor het evenement. Een woordvoerder van het inauguratiecomité van het Congres stelde echter tegenover CNN dat de president en vicepresident nooit formeel voor de inauguraties worden uitgenodigd. ‘Ons is niet door de president of vicepresident verteld of zij er zullen zijn.’

Zelf heeft de huidig president nog niet laten weten of hij op 20 januari de ceremonie in Washington bij zal wonen.