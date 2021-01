Op Vlieland aangespoelde potvis overleden

Op het strand van Vlieland is donderdagmiddag een levende potvis aangetroffen. Het dier was echter niet meer te redden en is overleden, meldt SOS Dolfijn. De natuurorganisatie is gespecialiseerd in het verstrekken van noodhulp aan walvisachtigen.

Volgens SOS Dolfijn was er geen hulp mogelijk voor deze diepzeebewoner. De organisatie hoopt dat het bij een dier blijft. De dag voor kerst spoelden er op de oostkust van Engeland zeven potvissen aan. ‘Er is dus een groep weer verdwaald, de onbekende vraag...hoe groot is de groep. De kustwacht is op de hoogte”, twittert de organisatie.

Volgens Omroep Friesland ging het om een jonge potvis. Een mannetje van zo’n 10 meter dat tijdens zijn tocht naar het zuiden de weg is kwijtgeraakt en in de Noordzee belandde. De Noordzee is te ondiep voor potvissen om te kunnen overleven. Eenmaal aangespoeld bezwijken ze doorgaans snel onder hun eigen gewicht.