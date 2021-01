‘Trump overweegt zichzelf gratie te verlenenen’

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt volgens de krant The New York Times zichzelf gratie te verlenen. Bronnen rond het Witte Huis hebben tegen de krant gezegd dat hij dit al meerdere keren met zijn adviseurs heeft besproken.

Deze gesprekken zijn van voor de gebeurtenissen bij het Capitool woensdag, waarvoor hij mogelijk ook aangeklaagd kan worden. Hij hitste een menigte op om naar het parlementsgebouw te gaan, dat werd vervolgens bestormd terwijl het Congres in zitting was.

Als Trump zichzelf gratie verleent, is hij de eerste president in de geschiedenis van het land die dat doet. Het is volgens meerdere experts nog maar de vraag of dat wel geldig is, omdat presidenten dan in feite boven de wet staan, doordat ze zichzelf altijd van tevoren kunnen vrijspreken.

Een presidentieel pardon is alleen geldig voor federale strafzaken. Trump zou hoe dan ook vervolgd kunnen worden vanwege zijn belastingaangiftes in de staat New York.