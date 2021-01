Kunstdetective Brand deelt beelden van gestolen Bacon-doeken

Twee schilderijen van de Iers-Britse schilder Francis Bacon die in 2015 werden gestolen in Madrid zijn mogelijk opgedoken in het illegale circuit. Dat meldt de Spaanse krant El País op basis van videobeelden en foto’s in handen van de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand.

In 2015 werden in totaal vijf werken van Bacon (1909-1992) gestolen uit de woning in Madrid van een vriend en erfgenaam van de kunstenaar. Drie doeken werden twee jaar later teruggevonden door de politie. Samen zijn de schilderijen naar schatting 30 miljoen waard, aldus El País. In het onderzoek naar de diefstal heeft de Spaanse politie tien mensen aangehouden

Brand heeft volgens de krant een video en foto’s in bezit waarop de gestolen werken van Bacon worden aangeprezen om kopers te trekken. Volgens Brand, die de beelden op Twitter heeft gezet om de werken boven water te krijgen, zijn er al geïnteresseerden.

De Spaanse politie laat aan El País weten de beelden te hebben onderzocht en op de hoogte te zijn van recente pogingen de kunstwerken te verkopen. Het zou nog niet onomstotelijk vaststaan dat het authentieke werken van Bacon zijn.