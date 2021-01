‘Feyenoord-fans veroordeeld tot celstraf na rellen in Rome’

De fans van de Rotterdamse club worden gestraft voor de rellen rond de wedstrijd in de Europa League tegen AS Roma in de Italiaanse hoofdstad in februari 2015. De zes hebben zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan opruiing, openbare geweldpleging en verzet tegen agenten. De fans moeten ook een schadevergoeding van 3000 euro betalen voor de schade die winkeliers en omwonenden hebben geleden. De zes waren volgens hun advocaat niet bij de uitspraak aanwezig.

De voetbalrellen in het historische centrum van Rome braken voor de wedstrijd uit. Enkele dronken fans gooiden met bierflessen naar de politie en brachten vernielingen aan bij de Spaanse trappen en de Barcaccia-fontein. De rellen zorgden in 2015 voor veel ophef in Italië en Nederland. Er werden diverse geldinzamelingsacties georganiseerd om te tonen dat vele Nederlanders zich schaamden voor de vernielingen aan de Spaanse trappen en aan de eeuwenoude fontein. De Barcaccia-fontein was toen net voor ruim 200.000 euro gerestaureerd.