Biden wil gouverneur Raimondo als minister van Handel

De 49-jarige Raimondo is sinds 2015 gouverneur in Rhode Island en is de eerste vrouw die die functie bekleedt. Ook is ze een voormalig durfinvesteerder.

Burgemeester Walsh was eerder vakbondsleider en kent Biden goed, stelt Politico. De Democraat sprak onder meer op de inauguratie van Walsh tot burgemeester in 2017.

Biden vroeg eerder federaal rechter Merrick Garland als minister van Justitie en oud-generaal Lloyd Austin als het nieuwe hoofd van het ministerie van Defensie. Volgens CNN kondigt de nieuwe president mogelijk vrijdag een nieuwe ronde namen voor kabinetsposities aan.