9000 medewerkers in acute zorg donderdag gevaccineerd

Op de tweede dag van vaccinatie zijn donderdag in totaal 9000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd. Dat heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) laten weten. Woensdag waren dat er 6000.

Het LNAZ verwachtte al dat het aantal donderdag hoger zou liggen, omdat ziekenhuizen al vroeg op de dag konden beginnen met vaccineren. Donderdag kon ook in meer ziekenhuizen worden ingeënt omdat ze ook de eerste lading vaccins hadden gekregen.

In totaal komen er 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten in aanmerking voor een prik. De verwachting is dat de vaccinatie van deze groep maandag is afgerond.