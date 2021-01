Voormalig financiële man Studio 100 moet de cel in

De rechter in Antwerpen achtte bewezen dat hij in totaal zo’n 5 miljoen euro afhandig heeft gemaakt van het amusementsbedrijf. De fraude kwam in 2016 aan het licht na een interne controle. Vervolgens bleek dat de man zich twaalf jaar lang had verrijkt ten koste van zijn werkgever.

Een van de manieren waarop dat gebeurde, was een project met speelgoedketen Fun. In de winkels van Fun zou een shop worden ingericht waar producten van Studio 100 verkocht gingen worden. Voor dat project werden allemaal rekeningen betaald, maar zeker 60 procent van de facturen was nep.

Fictieve facturen

Ook werden de productiebudgetten van films flink opgevoerd met fictieve rekeningen. Bij de praktijken kreeg de bestuurder hulp van ondernemer Dirk F. die rekeningen indiende en het geld doorsluisde naar een privérekening. Zelf mocht de ondernemer ook 10 procent als commissie houden.

Dirk F. heeft uiteindelijk dertig maanden cel opgelegd gekregen, waarvan eveneens de helft voorwaardelijk is. Daarbij moet hij een boete van 12.000 euro betalen en geldt voor hem ook een beroepsverbod van tien jaar. Aan de vennootschappen van de twee veroordeelde mannen zijn ook boetes uitgedeeld, van elk 150.000 euro. Beide firma’s zijn al failliet en lieten verstek gaan. Een boekhoudster die ook betrokken zou zijn geweest bij de affaire, is vrijgesproken.