Frankrijk weert personenvervoer uit Verenigd Koninkrijk

Castex zei ook dat de geldende maatregelen niet worden versoepeld. De avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur blijft nog zeker tien dagen van kracht. ‘We moeten de druk erop houden om het coronavirus in te dammen.’

Op 22 januari gaat de Franse regering de situatie opnieuw beoordelen. Dan wordt bepaald of maatregelen kunnen worden versoepeld.

Terechte kritiek

De premier ging ook in op het vaccinatieprogramma van Frankrijk. ‘De kritiek op de langzame start is terecht. We gaan nu sneller en meer inenten. De prioriteit ligt nog steeds bij ouderen en kwetsbare mensen.’

‘Iedereen die ingeënt wil worden, komt aan de beurt”, zei Castex. ‘We krijgen dit jaar 200 miljoen doses, veel meer dan noodzakelijk.’