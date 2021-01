Ziekenhuizen zoeken 2000 Nederlanders voor proef coronavaccin

Ziekenhuizen zoeken zo’n 2000 Nederlanders die zich als proefpersoon willen laten vaccineren met een nieuw coronavaccin. Het gaat om het vaccin van het Duitse CureVac. UMC Utrecht leidt het klinisch onderzoek in Nederland. Amsterdam UMC liet donderdag weten dat het zich als eerste ziekenhuis heeft aangesloten.

‘Je helpt de wetenschap bij de speurtocht naar een werkend vaccin, je schrijft hiermee geschiedenis”, prijst onderzoeksleider van Amsterdam UMC professor Martin Grobusch de mogelijkheid tot deelname aan. ‘Ook heb je 50 procent kans een vaccin te krijgen, veel eerder dan je waarschijnlijk volgens het huidige vaccinatieschema van de overheid aan de beurt komt.’

De andere helft van de proefpersonen krijgt een placebo. Mensen uit de controlegroep die het nepmiddel hebben gekregen, krijgen aan het eind van het onderzoek alsnog het echte vaccin aangeboden. Deelnemers krijgen ook een financiële vergoeding.

Goedkeuring gebruik

In totaal worden voor het onderzoek naar het middel van CureVac 36.000 deelnemers gezocht in Europa en de Verenigde Staten. In Nederland werd al eerder een kleinere groep proefpersonen geworven voor het coronavaccin van ontwikkelaar Janssen uit Leiden, een dochterbedrijf van Johnson & Johnson.

Tot nog toe zijn twee vaccins goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie (EU) en daarmee ook in Nederland. Die zijn ontwikkeld door BioNTech/Pfizer en Moderna. Hoe meer vaccins beschikbaar komen, des te sneller de wereldbevolking gevaccineerd kan worden. ‘Ook is het beter om niet afhankelijk te zijn van een klein aantal vaccinmakers”, vindt Amsterdam UMC. Daar start het onderzoek volgende week.

Voor het onderzoek worden gezonde mensen van 18 jaar en ouder gezocht die nog geen corona hebben gehad. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, worden uit voorzorg uitgesloten. Ook moeten ze voorkomen dat ze binnen drie maanden na de laatste prik zwanger raken.