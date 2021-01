Capitoolpolitie houdt dertien verdachten aan voor bestorming

Volgens de politie van Washington DC, een andere organisatie dan de politie van het Capitool, zijn vier mensen omgekomen bij de bestorming en zijn er in totaal 68 arrestaties verricht.

Het gros van de arrestanten wordt ervan verdacht het complex onwettig te zijn binnengedrongen, zei Sund. Bij anderen gaat het om verdenkingen van onder andere het aanvallen van een politieagent en het onwettig dragen van vuurwapens of munitie.

Bewakingsvideo’s

Volgens de politiechef worden bewakingsvideo’s bekeken om nog meer verdachten in het vizier te krijgen. Ook vindt er na de aanval een ‘grondige evaluatie’ plaats van de beveiligingsplannen en -procedures die de Capitoolpolitie hanteert. Amerikaanse politici vragen zich in Amerikaanse media af waarom de beveiliging niet beter op de orde was en willen dat een onderzoek wordt ingesteld naar het optreden van de politie.

Sund deelde mee dat een agent die betrokken was bij een dodelijke schietpartij in het Capitool, geschorst is. Volgens Sund vuurde de agent in kwestie zijn dienstwapen af toen demonstranten het Huis van Afgevaardigden binnen probeerden te dringen, waar Congresleden bijeen waren gekomen om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bekrachtigen.

Schietincident

Een vrouw werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De agent in kwestie is met verlof gestuurd hangende het politieonderzoek naar het schietincident, aldus Sund.

De politiechef van het Capitool bevestigt dat het slachtoffer Ashli Babbit heet. Verschillende media meldden eerder al de identiteit van de vrouw, die uit San Diego kwam en volgens familieleden een fervent aanhanger was van Trump. Ook zou ze een oorlogsveteraan zijn die vier keer op missie ging met de Amerikaanse luchtmacht.