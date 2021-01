Makers passen format RTL Exclusief aan na kritiek over deepfakes

Het programma met presentator Beau van Erven Dorens was opgezet als satirische talkshow met typetjes aan tafel en deepfakevideo’s. Zo was in de eerste uitzending vorige week zo’n filmpje te zien met onder meer een ‘nep’-Johan Cruijff. Die uitzending riep veel reacties op van kijkers. Sommigen vonden de deepfakevideo’s te echt lijken. Naar aanleiding van die kritiek gingen de makers terug naar de tekentafel en nu wordt de vorm waarin het programma is gegoten, een nieuwsquiz waarin twee panels het tegen elkaar opnemen en moeten raden of een video echt is of nep.

Onder leiding van Van Erven Dorens nemen de teams de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week door en moeten de deelnemers raden wat echt is en wat fake.

De eerste reguliere aflevering wordt zondag uitgezonden.