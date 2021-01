Democratische leider Schumer wil dat Pence Trump afzet

De leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer wil dat vicepresident Mike Pence en de rest van het kabinet president Donald Trump uit zijn functie ontheffen. Hij zegt dat zij direct gebruik moeten maken van het ‘25th amendment’.

‘Als dat niet gebeurt, dan moeten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat direct weer bij elkaar komen om een afzettingsprocedure op te starten”, schrijft Schumer. Het Huis komt pas na de machtsoverdracht op 20 januari weer bijeen, de Senaat houdt de eerstvolgende zitting op 19 januari.

De Republikeinse afgevaardigde in het Huis Adam Kinzinger heeft zich middels een verklaring aangesloten bij de Democraten die oproepen tot het activeren van het 25e amendement.

Waarnemend president

Dat amendement kan worden gebruikt om een president uit zijn functie te zetten. De vicepresident en kabinetsleden kunnen besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Ze moeten dan een schriftelijke verklaring naar de leiders van het Congres sturen. Pence zou dan de waarnemend president worden.

Schumer was een van de drijvende krachten achter de eerdere impeachment van Trump. Die kwam uiteindelijk niet door de Senaat.