Duits parlement onderzoekt veiligheid na bestorming VS

Het Duitse parlement laat onderzoeken hoe een bestorming zoals in de VS in Berlijn kan worden voorkomen. Nederland laat ook de beveiliging van de Tweede Kamer nog eens doorlichten, werd eerder op de dag bekend.

De Duitse parlementsvoorzitter Wolfgang Schäuble heeft aan de ambassade in Washington informatie gevraagd over hoe het geweld van Trump-aanhangers tot stand is gekomen. Bekeken wordt of beveiligingspersoneel extra training nodig heeft en of er meer agenten van de federale politie moeten worden ingezet bij de Bundestag.

Het parlement in Berlijn had eind augustus te maken met een bestorming van honderden extreemrechtse activisten, maar de politie wist hen terug te dringen. Parlementariërs willen echter niet dat de Bundestag een fort wordt, maar dat burgers er toegang tot houden.