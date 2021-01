Nederlander keek in 2020 dagelijks 4 minuten langer tv

Nederlanders hebben vorig jaar gemiddeld 3 uur en 26 minuten per dag voor een televisiescherm doorgebracht. Dat is 14 minuten meer dan in 2019, meldt de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Per dag keken mensen ongeveer 136 minuten live televisie en 24 minuten werden besteed aan het terugkijken van programma’s. In 2019 was dit nog 20 minuten per dag.

Daarnaast keken mensen zo’n drie kwartier per dag naar andere diensten dan televisiezenders, zoals video on demand-diensten (Netflix, Videoland en Disney+). Dat is 10 minuten meer dan in 2019.

Best bekeken

De toespraak van premier Mark Rutte (met daarin de aankondiging van de tweede lockdown) op 14 december was met gemiddeld 6 miljoen kijkers (6.035.000) de best bekeken uitzending. Er keken in totaal bijna 8 miljoen naar de Nationale Dodenherdenking van 4 mei (met de veelgeprezen speech van koning Willem-Alexander), maar Rutte trok gemiddeld de meeste kijkers over de hele uitzending. Daarmee was de toespraak van de premier zelfs de op één-na-best bekeken uitzending sinds de start van de metingen door SKO in 2002.

In de categorie sportprogramma was de voetbalwedstrijd Nederland - Bosnië en Herzegovina van 15 november 2020 met gemiddeld bijna 2,8 miljoen kijkers (2.782.000) de meest bekeken sportuitzending van 2020.