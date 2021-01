Pouw-Verweij en Eppink hoog op kandidatenlijst JA21

Senator Nicki Pouw-Verweij en europarlementariër Derk Jan Eppink zijn de nummers twee en drie op de kandidatenlijst van JA21, de partij die Joost Eerdmans en Annabel Nanninga onlangs oprichtten. Eerder werd al bekend dat Eerdmans lijsttrekker is bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.

Pouw-Verweij en Eppink vertrokken recent allebei bij Forum voor Democratie, met behoud van hun zetels in respectievelijk de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Ook Nanninga zat eerst voor FVD in de senaat, terwijl Eerdmans een van de topkandidaten van die partij voor de Tweede Kamer zou zijn.

Het ging bij FVD evenwel helemaal mis toen in november opnieuw berichten opdoken over uitingen van antisemitisme en nazisympathieën onder leden van de jongerenbeweging. Veel kopstukken vonden dat politiek leider Thierry Baudet daar veel te slap tegen optrad, en keerden de partij na een felle ruzie de rug toe.

Overstap

Inmiddels is een groot deel van de oorspronkelijke senaatsfractie van FVD overgestapt naar JA21. Naast de senatoren Pouw-Verweij en Nanninga heeft ook hun collega Loek van Wely een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gekregen. Hij staat op de weinig kansrijke 25e stek.

Jan Cees Vogelaar, die eerder eveneens hoog op de FVD-lijst stond, is bij JA21 op plek zeven gezet. Een andere opvallende naam op plek elf is die van Willem Rutjens, voorzitter van de afgesplitste FVD-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. FVD maakt daar deel uit van het provinciebestuur.

Kamerzetels

In de onderste regionen van de lijst staat Ronald Sørensen, voormalig gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam en oud-senator namens de PVV. Tot de lijstduwers behoort ook Rob Roos, die net als Eppink lid is van het Europees Parlement.

Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond mag de nieuwe partij hopen op twee Kamerzetels bij de verkiezingen.