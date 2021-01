Franse foie gras-makers: massale eendenslachting om vogelgriep

Franse foie gras-makers willen massaal eenden laten ruimen om de verspreiding van een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep een halt toe te roepen. Het virus heeft in het zuidwesten van het land al veel fokkerijen bereikt.

In meerdere Europese landen houdt de vogelgriep huis, ook in Nederland, waar sinds sinds 22 oktober een ophokplicht geldt. Vele tienduizenden kippen zijn gedood.

Vijf jaar geleden werden in Frankrijk miljoenen eenden afgemaakt na twee uitbraken, een enorme klap voor leverpatémakers. De Franse federatie van foie gras-producenten ziet dat de voor gevogelte fatale ziekte op steeds meer plekken opduikt. De vrees is dat die niet meer onder controle kan worden gehouden.

Beperkte zone

Inmiddels zijn in een beperkte zone naast kippen en kalkoenen 200.000 eenden afgemaakt, met nog eens 400.000 te gaan. Het gebied waarin dieren worden geruimd wordt naar verwachting uitgebreid, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Er worden er jaarlijks 35 miljoen eenden gefokt in Frankrijk, onder meer voor de belangrijke Chinese markt. Peking sloot de grenzen vorige week voor Frans gevogelte vanwege de virusuitbraak.