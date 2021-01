Wolf duikt op in Friesland

In het Friese nationaal park De Alde Feanen in de buurt van Eernewoude heeft dinsdag een wolf rondgelopen. Een wildcamera van natuurorganisatie It Fryske Gea heeft beelden van het dier gemaakt. Wolvendeskundigen van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging hebben vastgesteld dat het zeker om een wolf gaat, maakten zij donderdag bekend.

Er was wel eerder een wolf actief op de grens van Friesland en Drenthe. Dat was de wolf die zich vestigde in Drenthe, maar die later terugkeerde naar Duitsland. Om welke wolf het in De Alde Feanen gaat, kan pas worden vastgesteld als er DNA-onderzoek is gedaan. Daarvoor wordt nu gezocht naar uitwerpselen van het dier. Als de wolf vee aanvalt, blijven er ook DNA-sporen van het dier achter die onderzocht kunnen worden.

Donderdag pleitte een groep Friese veehouders, verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân, er juist voor om een hek om de provincie te plaatsen om de wolf buiten de deur te houden. De veehouders zijn bang dat er binnen tien jaar geen schapen en koeien meer in de wei kunnen lopen, omdat er dan zoveel wolven zijn dat de dieren niet meer veilig zijn.

‘Dat er nu net een wolf opduikt in de provincie toont de urgentie nog maar eens aan”, zegt voorzitter Jehan Bouma van Wolvenhek Fryslân. ‘Dit is naar alle waarschijnlijkheid een zwerfwolf. Maar er komen dus wolven naar Friesland en op een dag zit er zomaar ergens een paartje, dat een nest krijgt. We zien in Duitsland hoe snel het gaat. En daarom moeten wij sneller zijn.’