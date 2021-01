Catalaanse oud-minister wordt niet overgeleverd aan Spanje

De door Spanje gevraagde overlevering van de Catalaanse ex-minister Lluis Puig is in België opnieuw afgewezen. Het Spaanse hooggerechtshof dat eind 2019 een Europees aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd om Puig te kunnen berechten is daartoe niet bevoegd, oordeelt de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling.

In augustus oordeelde de rechtbank al dat België de Catalaan niet naar Spanje mag terugsturen. Het Belgische Openbaar Ministerie was tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan.

De voormalige minister van cultuur Puig wordt in Spanje vervolgd vanwege zijn betrokkenheid bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017. Hij wordt verdacht van ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. Hij is sinds eind 2017 in België. Eerdere arrestatiebevelen werden door Belgische rechters al ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard.

Het Spaanse hooggerechtshof veroordeelde eerder twaalf Catalaanse separatisten tot jarenlange gevangenisstraffen voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië.