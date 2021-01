Wall Street verheugd dat Trump ordelijke machtsoverdracht belooft

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 30.977 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,8 procent tot 3780 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,4 procent bij op 12.920 punten.

Beleggers lieten zich woensdag al niet van de wijs brengen door de onlusten in Washington, waar aanhangers van Trump het Capitool hebben bestormd. Voor hen was het waardevoller dat de Democraten als winnaar uit de bus kwamen in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in Georgia, omdat dat het voor Biden straks veel gemakkelijker maakt om zijn beleid uit te voeren.

Starbucks

Starbucks noteerde in de eerste handelsminuten 0,3 procent in de plus. De bekende koffieketen heeft laten weten dat financieel directeur Patrick Grismer volgend jaar opstapt. Hij wordt opgevolgd door Rachel Ruggeri, die nu al een hoge post bij het bedrijf bekleedt.

L Brands ging daarnaast bijna 2 procent vooruit. Het bedrijf achter lingeriemerk Victoria’s Secret meldde dat de verkopen in de feestdagenperiode boven verwachting waren.

Verder heeft American Airlines (plus 1,6 procent) laten weten voorlopig geen alcohol meer te schenken op vluchten van en naar Washington. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaat het om een voorzorgsmaatregel vanwege de onrust in de Amerikaanse hoofdstad. Ook Twitter (min 1,3 procent) en Facebook (plus 2,4 procent) kwamen in actie. Zij hebben de accounts van Trump tijdelijk afgesloten.